KTO Campeonato Peruano: Sporting Cristal vence; Alianza Lima tropeça

A 8ª rodada do Campeonato Clausura do Peru teve sequência neste domingo com dois jogos. O único vencedor foi o Sporting Cristal, que em casa, derrotou o Garcilaso por 3 a 0.

Com o triunfo, os comandados de Tiago Nunes ficam colados no Universitario, que aparece no topo da classificação (20 a 18).

No outro jogo do dia, o Alianza Lima decepcionou ao ficar no empate por 1 a 1 contra o Cusco FC.

