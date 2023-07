KTO Campeonato Uruguaio: Cerro e Plaza Colonia se despedem com empate

Chegou ao fim a fase de grupos do Intermedio. Na noite desta segunda-feira, Cerro e Plaza Colonia, que apenas cumpriam tabela, ficaram no empate sem gols.

Leia Mais: KTO Campeonato Argentino: Boca Juniors, Racing e Banfield vencem

KTO Campeonato Brasileiro: Coritiba joga bem e vence o Fluminense

Com o placar, o Cerro fechou com a 2ª colocação da chave B, com 12 pontos, quatro a menos que o Liverpool. O Colonia ficou na lanterna, com 4 pontos.

Final

No domingo, a partir das 18h (Horário de Brasília), Defensor e Liverpool disputam o título do Intermedio em jogo único. O FL acompanha todas as emoções.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!