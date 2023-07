KTO Campeonato Uruguaio: Cerro vence e sonha com a final; saiba mais

A 6ª rodada do Intermedio Uruguaio teve o seu encerramento nesta noite de segunda-feira com o duelo entre Deportivo Maldonado e Cerro.

Fora de casa, o Cerro levou a melhor por 2 a 1 e alcançou a marca dos 11 pontos na chave B, dois a menos que o Liverpool.

Na última rodada, o Cerro precisa vencer o Plaza Colonia e torcer para que o Liverpool não vença o Fénix para conquistar a vaga na final do torneio.

