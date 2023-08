KTO Campeonato Uruguaio: Liverpool e Nacional fecham rodada com empate

No encerramento da 1ª jornada do Clausura do Campeonato Uruguaio, Liverpool e Nacional mediram forças e ficaram no empate sem gols.

O resultado terminou de maneira frustrante para as duas equipes, que entram na competição como postulantes ao título.

Na próxima jornada, o Liverpool visita o Danubio. Enquanto isso, o Nacional encara o Cerro Largo, fora de casa.

