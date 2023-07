KTO Campeonato Uruguaio: River Plate vence no encerramento da rodada

A 5ª rodada do Campeonato Uruguaio teve o seu encerramento na noite desta segunda-feira, com vitória do River Plate por 1 a 0 em cima do Torque City.

Com o triunfo fora de casa, o River chegou aos 7 pontos, na 5ª colocação da chave A. O Torque City é o penúltimo do grupo, com apenas 4 pontos.

Veja aqui a classificação e calendário.

