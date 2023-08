KTO Campeonato Venezuelano: Caracas tropeça e Portuguesa é derrotada

A 22ª rodada do Campeonato Venezuelano teve continuidade neste domingo com dois confrontos. O único vencedor foi o Rayo Zuliano, que fora de casa, bateu a Portuguesa por 2 a 1.

No outro jogo do dia, o Caracas, que briga pela taça, empatou fora de casa por 2 a 2 com o Metropolitanos.

Com a semana livre, o Campeonato Venezuelano volta a ação no próximo fim de semana, com a cobertura do Futebol Latino.

