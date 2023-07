Pela 19ª rodada do Campeonato Venezuelano, o grande destaque do dia ficou por conta do Universidad Central de Venezuela, que recebeu o Zamor e goleou por 5 a 0.

Paolo Guerrero é anunciado como reforço da LDU

No outro jogo do dia, o Rayo Zuliano levou a melhor contra o Hermano Colmenarez por 3 a 1, fora de casa.

