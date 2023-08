KTO Campeonato Venezuelano: Rodada de domingo com poucos gols

A rodada de domingo do Campeonato Venezuelano teve dois jogos e o único vencedor foi o Hermanos Colmenarez, que bateu o Estudiantes de Mérida por 1 a 0.

No outro jogo do dia, o Deportivo Táchira, que luta pela liderança contra o Puerto Cabello, apenas empatou com a Portuguesa por 1 a 1.

Agora, a distância para a liderança do torneio está em quatro pontos (47 a 43) e com mais seis rodadas pela frente.

