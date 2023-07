KTO Chileno: Colo-Colo tropeça e permanece em crise

A maré negativa do Colo-Colo parece não ter fim. Fora de casa, o Cacique apenas empatou sem gols diante do Ñublense.

Com a igualdade, o Colo-Colo fica na 7ª colocação, com apenas 27 pontos. O Cobresal, líder do torneio, tem 35 pontos.

O Ñublense, permanece na zona perigosa da competição, com apenas 20 pontos e na 13ª colocação.

