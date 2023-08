Chileno: La U é humilhada pelo O’Higgins

No encerramento da 20ª rodada do Campeonato Chileno, a Universidad de Chile agravou a sua crise ao perder do O’Higgins por 5 a 2, em casa.

Com o revés, o time azul azul fica na 8ª colocação, com 29 pontos. Nos últimos quatro jogos, a equipe perdeu todas e se distanciou da briga pelo título.

Por outro lado, o O’Higgins chega aos 23 pontos e se distancia da briga contra o rebaixamento na competição.

