KTO Colombiano: Eliminado pelo Palmeiras, Dep. Pereira sofre nova derrota

A ressaca do Deportivo Pereira pela eliminação da Libertadores da América continua. Em Medellín, a equipe foi superada pelo Atlético Nacional por 2 a 0.

Com o revés, o Pereira fica na 18ª posição, com 5 pontos conquistados. O Atlético Nacional, com outra vitória, é o líder, com 17 pontos.

A rodada de domingo da Liga BetPlay tem continuidade neste domingo à noite com mais dois jogos e o FL acompanha tudo.

