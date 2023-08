KTO Colombiano: La Equidad é o único vencedor na rodada

A 3ª rodada do Campeonato Colombiano teve continuidade e o La Equidad foi o único vencedor. Fora de casa, a equipe bateu o Boyacá Chicó por 2 a 0.

Nos outros dois jogos da segunda-feira, o Junior Barranquilla só empatou com o Bucaramanga por 1 a 1 e o Envigado não saiu do zero com o Unión Magdalena.

A jornada será completada na quarta-feira com o jogo entre Independiente Santa Fe e Independiente Medellín.

