KTO Copa do Mundo Feminina: Jamaica vence Panamá e complica situação do Brasil

Neste sábado (29), Jamaica venceu o Panamá, por 1 a 0. As equipes se enfrentaram pela 2ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo Feminina. Com gol de Allyson Swaby, as jamaicanas complicaram a situação do Brasil na competição.

Com a vitória, a Jamaica assume a 2ª colocação, com quatro pontos. Enquanto isso, a França é líder da chave, também com quatro. Derrotado pelas francesas, o Brasil assume o 3º lugar, com três pontos. O Panamá fica na lanterna.

Calendário

Na última rodada da fase de grupos, a Jamaica encara o Brasil. Enquanto isso, o Panamá irá enfrentar a Seleção Francesa. Ambas as partidas irão acontecer na quarta-feira (2), a partir das 7h (horário de Brasília).

Primeiro tempo

O começo da partida foi mais físico, o que fez com que as duas equipes não tivessem tantas oportunidades. O Panamá conseguiu segurar a Jamais, que tentava encontrar os espaços da seleção jamaicana. Na melhor oportunidade, aos 45, Drew Spence cobrou falta direto no travessão.

Segundo tempo

A segunda etapa foi mais movimentada. Logo no primeiro minuto, Cedeño teve boa chance e obrigou a defesa da Jamaica a trabalhar. O gol das jamaicanas saiu aos 10. Em escanteio cobrado por Carter, Allyson Swaby cabeceou no meio das marcadoras e abriu o marcador. Martha Cox, aos 23, tentou mostrar reação, mas acabou finalizando para fora.

Aos 46, a arbitragem marcou um pênalti para a Jamaica, após a bola encostar na mãos de Natis, que tentava se proteger. Após checagem do VAR, a penalidade foi anulada. Aos 52, Martha Cox ainda tentou, mas a goleira jamaicana ficou com a bola. Sem outras chances, o jogo ficou no 1 a 0.