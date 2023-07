KTO Copa Ouro: México bate Panamá e conquista o título

A Copa Ouro de 2023 tem dono. Trata-se do México, que bateu o Panamá por 1 a 0 e conquistou o torneio continental. Esta foi a nona conquista da Tri.

O jogo e o gol

Favorito na decisão, o México foi melhor desde os minutos iniciais e pressionou o Panamá em busca do tão sonhado gol.

Resistente, os panamenhos davam trabalho com o sistema defensivo e apostavam nos contra-ataques, mas sem muito sucesso.

O único gol do jogo veio nos minutos finais da etapa final. Aos 43 minutos, Santiago Giménez quebrou a retranca do rival e deu a taça ao México.

No desespero, o Panamá buscou o empate, mas sem nenhum sucesso. Os levantamentos não resultaram em nenhum lance de perigo.

