KTO Eliminatórias: Arias dá assistência e Colômbia vence a Venezuela

Em Barranquilla, a Colômbia sofreu, mas venceu a Venezuela por 1 a 0. O único gol veio com Rafael Borré.

Na próxima rodada, a Colômbia mede forças com o Chile, fora de casa. A Venezuela encara o Paraguai, em Caracas.

O jogo

De forma surpreendente, a Venezuela se lançou ao ataque e endureceu a vida dos colombianos, que sofreram com as investidas da Vinotinto, mas a falta de precisão impediu a abertura do marcador.

Aos poucos, os cafeteros colocaram a bola no chão e iniciaram um cerco ao gol adversário, que até rendeu em gol de Díaz, mas o atacante estava impedido e o tento acabou anulado.

Nos minutos finais, até deu tempo de rolar uma polêmica no duelo. Anderson Daronco, árbitro do jogo, não viu pênalti claro a favor da Colômbia e irritou o time da casa com a sua decisão.

Na etapa final, a Colômbia encontrou o seu gol de forma rápida. Arias cruzou e achou Rafael Borré, que cabeceou e venceu o goleiro, 1 a 0.

No prejuízo, a Venezuela tentou recuperar o marcador e se lançou ao ataque. O problema era que o selecionador venezuelano tinha pouca qualidade para conquistar o empate.

Na melhor oportunidade, Josef Martínez, parceiro de Messi no Inter Miami, soltou o pé e viu o goleiro Vargas defender e manter a vitória colombiana.

Com a vantagem a seu favor, a Colômbia administrou o resultado e esperou o apito final para comemorar três pontos a seu favor.