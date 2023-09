KTO Eliminatórias: De La Cruz dá show e Uruguai derrota o Chile

No mítico Centenário, o Uruguai deu o pontapé inicial nas Eliminatórias com vitória ao bater o Chile por 3 a 1. Destaque para De La Cruz que marcou dois gols.

Calendário

Na próxima jornada, o Uruguai encara o Equador, fora de casa. O Chile recebe a Colômbia.

O jogo

O início do jogo teve muito Uruguai, que apostava no seu estilo de jogo para comandar as ações. Por outro lado, o Chile trabalhava no lado físico e se arriscava pouco. Na melhor oportunidade, Núñez arriscou e assustou Rochet.

Na metade final da primeira etapa, a Celeste melhorou a produção e marcou gols. O primeiro, em linda troca de passes, De La Cruz saiu na cara do goleiro e mandou para a rede. Pouco depois, De La Cruz achou Valverde, que limpou a marcação e bateu cruzado, 2 a 0.

A vantagem só não foi maior graças a falta de efetividade de Darwin Núñez. O centroavante recebeu passe de De La Cruz e ficou na cara do goleiro. A finalização parou em linda defesa do goleiro chileno.

Na etapa final o Uruguai permaneceu melhor em campo. Com mais espaço para contra-atacar, a Celeste quase chegou ao terceiro com Pellistri.

Aos 27 minutos brilhou De La Cruz. Na descida rápida de Valverde, Darwin Núñez foi acionado e deixou para o meia, que só completou para o fundo da rede, 3 a 0.

O Chile tentou uma reação e balançou a rede com Vidal. No cruzamento, Valdez cabeceou, a bola pegou na trave e, no rebote, o volante mandou para a rede de Rochet.

Na reta final do jogo, Vidal teve a chance de recolocar a Roja no jogo, mas o seu chute da entrada da grande área parou nas mãos de Rochet.