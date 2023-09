KTO Eliminatórias: Peru segura pressão do Paraguai e arranca empate

Em Cuidad del Leste, Paraguai e Peru empataram por 0 a 0. Melhor aos peruanos, que jogaram com um a menos e resistiram a pressão.

Na próxima rodada, o Paraguai mede forças contra a Venezuela. O Peru encara o Brasil, em casa.

O jogo

Os primeiros 45 minutos foram do Paraguai. No jogo físico, a albirroja dominou o meio-campo e apostou nas jogadas pelas laterais e bola parada na hora de levar perigo aos peruanos.

Em duas cobranças de falta, Diego Gomez, volante paraguaio, soltou o pé e ficou com o grito de gol preso na garganta. No primeiro, Gallese pegou na ponta dos dedos. Na segunda, o goleiro desviou e a bola explodiu no travessão.

O Peru só assustou no contra-ataque. Guerrero achou Polo, que invadiu a área, mas o chute passou rente ao poste.

Nos minutos finais da etapa inicial, Advíncula, lateral-direito peruano, deixou a vida do seu selecionado mais complicado ao cometer falta perto da área e levar o segundo amarelo, que lhe rendeu o cartão vermelho.

Na etapa final o confronto ficou mais truncado e poucos espaços surgiram. O Paraguai só achou uma chance na casa dos 20 minutos com Almirón, que saiu na cara do goleiro e parou da defesa de Gallese.

Com um jogador a menos, o Peru soube se fechar no campo defensivo e, no lance isolado de Paolo Guerrero, arriscou de fora da área e viu a bola explodir no travessão. A resposta paraguaia veio na sequência com duas bolas na trave no mesmo lance.

No fim, nem mesmo a superioridade numérica fez o Paraguai sair de campo com a vitória, o que fez a torcida vaia a sua seleção na abertura das Eliminatórias.