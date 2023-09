Foi dada a sequência na 5ª rodada do Campeonato Equatoriano com mais três jogos. O Barcelona de Guayaquil, fora de casa, empatou por 2 a 2 com o Cuyambá.

LEIA MAIS: KTO Argentino: Com Cavani, Boca Juniors é derrotado em Bombonera

KTO Paraguaio: Libertad dispara na ponta; Guaraní vence

Nos dois jogos restantes, o Cuenca derrotou o Orense por 1 a 0. Enquanto isso, o Técnico Universitario goleou o Gualaceo por 4 a 0.

Confira aqui a classificação e calendário.