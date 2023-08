KTO Equatoriano: Del Valle perde e Barcelona de Guayaquil só empata

Pela 4ª rodada do Campeonato Equatoriano, três jogos foram disputados neste sábado. Destaque para o Mashuc Runa, que empatou por 2 a 2 com o Barcelona de Guayaquil e ficou na liderança, com 8 pontos, dois a mais que o rival.

LEIA MAIS: KTO Chileno: Universidad Católica e Copiapó vencem

KTO Argentino: Racing vence e Estudiantes de La Plata perde outra

O Guayaquil City, em casa, bateu o Orense por 1 a 0 e deu alegria ao seu torcedor. Por fim, o Independiente Del Valle, em casa, perdeu da Católica por 1 a 0.

Veja aqui a classificação e calendário do Equatoriano.