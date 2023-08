A remontada do Racing aconteceu. Em Avellaneda, o time argentino virou o marcador contra o Atlético Nacional e a goleada por 3 a 0 lhe colocou nas quartas de final da Libertadores da América.

Na próxima fase, o Racing terá dois jogos contra o Boca Juniors, em clássico nacional da Argentina.

O duelo

Diferente do que ocorreu em Medellín, o Racing se lançou ao ataque e empurrou o Atlético Nacional para o campo de defesa.

O primeiro gol não demorou a sair e veio com Roger Martínez após cabeçada no contrapé do goleiro colombiano.

Na etapa final, o Racing manteve o pé no acelerador e, logo nos minutos iniciais, veio o segundo com Ojeda.

O gol da classificação aconteceu aos 11 minutos da etapa final. No chute cruzado, Felipe Aguirre tentou cortar e mandou para o próprio gol, 3 a 0.

Com a vantagem, o Racing controlou sem maiores problemas e conquistou a classificação perante o seu torcedor.