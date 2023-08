KTO Libertadores: Deportivo Pereira vence Independiente del Valle e abre vantagem

*Por Lauren Berger

Nesta quarta-feira (2), o Deportivo Pereira vendeu o Independiente del Valle, por 1 a 0. Os times se enfrentaram pelo jogo da ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O gol foi marcado por Santacruz, que encaminhou a classificação da equipe.

Calendário

Os times voltam a se enfrentar na próxima semana, pelo jogo da volta. O confronto está marcado para a próxima quarta-feira (9), às 21h (horário de Brasília). A bola rola em Estádio Olímpico Atahualpa, no Equador.

Primeiro tempo

A primeira etapa foi bastante fechada, com poucas chances para ambos os lados. Porém, dono da casa, o Deportivo Pereira soube encontrar espaços para assustar. Aos 4, Arley Rodriguez aproveitou vacilo do Independiente del Valle e arriscou, de fora da área. Ramírez voou para defender. Os mandantes chegaram com perigo aos 13, quando Ramírez, de novo, salvou com as pernas uma boa chegada de Santacruz.

O del Valle se mostrou bastante perdido em campo. Aos 19, em bobeada equatoriana, o Deportivo Pereira partiu com perigo. Pelo meio de campo, Angulo bateu com perigo. Mais uma vez, Ramírez fez uma boa defesa, após tirar a marcação. Depois disso, o jogo ficou bastante truncado e sem grandes chances.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Independiente del Valle entrou com uma nova postura. No primeiro minuto, Sornoza mandou bom passe para Díaz, que bateu na saída do goleiro, mas perdeu uma boa chance. Na sequência, o Deportivo Pereira voltou a assustar. Arley Rodríguez e Angulo tiveram boas chances, mas não conseguiram abrir o marcador.

O gol do Deportivo Pereira só saiu aos 12. Em um contra-ataque letal, Moreno viu Santacruz livre na infiltração e cruzou para o paraguaio, que mandou para o fundo das redes. O Del Valle respondeu aos 19, com Díaz, que mandou muito perto do travessão. Porém, os venezuelanos não conseguiram mostrar muito. Aos 27, Bocanegra quase ampliou, mas Ramírez salvou novamente.

