Por Lauren Berger

Nesta quarta-feira (9), o Deportivo Pereira empatou com o Independiente del Valle, por 1 a 1. As equipes se enfrentaram pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador. Hoyos anotou para os equatorianos, mas Larry Angulo empatou e garantiu a classificação.

Calendário

Com o empate, por ter vencido por 1 a 0 na ida, o Deportivo Pereira avança. Dessa forma, a equipe agora enfrenta o vencedor entre Palmeiras e Atlético-MG. As datas para a próxima fase da competição ainda não foram divulgadas pela Conmebol. As datas-bases são de 22 agosto a 30 de agosto. Os horários e dias serão confirmados.

Primeiro tempo

Jogando em casa, o Independiente del Valle já começou buscando reverter a sua desvantagem. Aos 5, a equipe mandante abriu o placar. Em cobrança de escanteio, Kendry Páez cruzou na entrada da área e Michael Hoyos completou nas redes, abrindo o marcador. Na sequência, os equatorianos seguiram na pressão. Aos 11, Roman Bucaran obrigou o goleiro Quintana a defender. Cinco minutos depois, Pellerano acertou o travessão.

Buscando garantir a classificação, o Deportivo Pereira subiu no contra-ataque, aos 34. Larry Angulo foi acionado pela direita, mas chegou em cima da linha de fundo e completou sem ângulo. A bola passou na frente de todos, e a defesa do Del Valle afastou. Aos 47, já nos acréscimos, Zuluaga cruzou na segunda trave, mas Ángelo Rodríguez cabeceou para fora.

Segundo tempo

O Deportivo Pereira entrou em campo para o tudo ou nada na segunda etapa. O resultado não demorou a surgir. Aos 4, após contra-ataque, Ángelo Rodríguez cruzou para trás, e Juan Zuluaga ajeitou. Larry Angulo apareceu para completar no canto direito e acertando no fundo das redes. Novamente em desvantagem, o Del Valle começou a procurar espaços no campo da equipe colombiana, que se fechou totalmente.

Aos 18, Lautaro Díaz chegou com perigo, mas parou na defesa de Quintana. O camisa 19 voltou a aparecer aos 24. Na jogada, Díaz foi acionado na área do Deportivo Pereira, se livrando da marcação. Quando ia finalizar, Jhonny Vásquez apareceu e afastou com um carrinho. O Independiente Del Valle seguiu em grande pressão. Aos 28, a equipe apareceu pela esquerda, conseguindo cruzar na área, mas os colombianos afastaram.

Na sequência, Kevin Rodríguez soltou uma bomba pela esquerda e forçou Aldair Quintana a defender. Aos 26, mais uma chance, desviada pelo Deportivo Pereira. Aos 35, após lançamento na área, a defesa colombiana desviou com o braço. O árbitro marcou pênalti, confirmado pelo VAR. Na cobrança, Hoyos isolou, desperdiçando a oportunidade de levar o time para os pênaltis. Sem outras chances, o jogo acabou em 1 a 1 para festa dos visitantes em meio a histórica classificação na Libertadores.

