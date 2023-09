KTO Liga MX: San Luis mantém liderança; Volpi marca em goleada do Toluca

A 7ª rodada da Liga MX chegou ao fim neste domingo com três confrontos. No primeiro do dia, o Toluca massacrou o Pachuca por 5 a 0, com direito a gol de Tiago Volpi.

LEIA MAIS: KTO MLS: Messi não marca, mas Inter Miami vence

KTO Argentino: Com Cavani, Boca Juniors é derrotado em Bombonera

O Monterrey Rayados, fora de casa, levou a melhor diante do Chivas Guadalajara por 2 a 1 em duelo emocionante.

Por fim, o Atlético San Luis recebeu o Atlas dentro de casa e levou a melhor por 2 a 0 e permanece na liderança da competição.

Confira aqui a classificação e calendário.