KTO Paraguaio: Cerro e Libetad ficam no empate; veja resumo do sábado

A 8ª rodada do Campeonato Paraguaio teve o clássico entre Cerro Porteño e Libertad, que foi disputado no Nueva Olla e ficou empatado por 1 a 1.

Com o placar, o Guma ficou na ponta, com 17 pontos. O Ciclón é o vice-líder, com 15 pontos na classificação.

Nos outros jogos do dia, o Sportivo Ameliano goleou o Guareña por 4 a 0 e o Sportivo Tridense ficou na igualdade com o Tacuary.

