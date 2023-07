KTO Sul-Americana: De virada, Libertad vence o Tigre

No Defensores Del Chaco, o Libertad mostrou a sua força e venceu o Tigre por 2 a 1, placar que deixa os paraguaios em vantagem. Agora, cabe ao time argentino com a necessidade de vencer a partir de dois gols de diferença. Vitória pela vantagem mínima faz a decisão ir aos pênaltis.

O jogo

O primeiro tempo foi do Tigre, que mostrou uma forte marcação e dificultava qualquer ação do Libertad.

A superioridade foi transmitida na casa dos 35 minutos. Em jogada bem trabalhada, Blas Armoa recebeu na grande área e bateu cruzado.

A reação do Guma só veio na etapa final. Com pouco mais de 5 minutos, Melgarejo deixou tudo igual e inflamou a torcida.

Com clima de jogo de ‘copa’, o Libertad se lançou ao campo de ataque e pressionou o adversário. No bom e velho chaveirinho, Tacuara Cardozo, que havia saído do banco de reservas, cabeceou para o fundo da rede, 2 a 1.

