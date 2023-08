KTO Sul-Americana: Defensa y Justicia passa pelo Emelec e pode pegar o Botafogo nas quartas

Por Alexsander Vieira

Defensa y Justicia e Emelec se enfrentaram pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na primeira partida os argentinos venceram o adversário por 2 a 1. No duelo na Argentina, os donos da casa levaram a melhor e triunfaram por 1 a 0.

Com o resultado, o Defensa aguarda o vencedor do confronto entre Botafogo e Guarani-PAR, que buscam uma vaga nas quartas de final da competição, em partida que será realizada no Paraguai, nesta quarta-feira (9).

1º tempo

O primeiro tempo foi bem equilibrado e movimentado, com as duas equipes tendo oportunidades de balançar as redes. Os donos da casa detinham mais a posse de bola no campo de ataque e buscavam ter o controle do jogo.

O Emelec, por sua vez, quis aproveitar mais os contragolpes nos espaços deixados pela defesa argentina. Na reta final, Togni recebeu o passe curto em cobrança de escanteio na esquerda dentro da área, bateu pro gol e acabou dando um passe na cabeça de Tomás Cardona que desviou no fundo das redes. Porém, o lance foi invalidado pelo bandeira que assinalou impedimento de Cardona na jogada, pelo árbitro brasileiro Wagner Reway.

2º tempo

A segunda etapa também foi vem movimentada. Após a cobrança ensaiada da falta anterior, a bola ficou viva no miolo da grande área, sobrou com Diego García que estava livre e bateu firme acertando o travessão, quase marcando para o Emelec.

Mais tarde, Alexis Soto bateu o escanteio pela direita na pequena área, Solari dividiu com a zaga e a bola de novo teimou em acertar o travessão, desta vez, em ataque do Defensa y Justicia.

Até que os argentinos abriram o marcador. Togni abriu na esquerda com Soto, a devolução saiu rápida de volta com o camisa 11 que foi até a linha de fundo, ele rolou de lado e Barbona bem posicionado finalizou para o fundo do barbante. Com o resultado na mão, o Defensa controlou o confronto até o apito final.