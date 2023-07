KTO Sul-Americana: Emelec vence Sporting Cristal e abre vantagem

*Por Lauren Berger

Nesta quarta-feira (12), o Emelec venceu, por 1 a 0, o Sporting Cristal. Jogando no Estádio Nacional do Peru, as equipes se enfrentaram pela partida de ida dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Francisco Cevallos garantiu a vantagem dos equatorianos para a volta.

Calendário

O jogo de volta das equipes acontece na próxima quarta-feira (19). Pela volta dos playoffs das oitavas de final al da Copa Sul-Américana, o Emelec recebe o Sporting Cristal, no Estádio George Capwell, no Equador. A bola rola às 21h.

Primeiro tempo

O jogo começou bastante equilibrado, com poucas chances efetivas para as duas equipes. Jogando em casa, o Sporting Cristal teve maior posse de bola, mas não soube converter as boas jogadas. Ao longo de toda a primeira etapa de jogo, as duas equipes sequer tiveram um chute ao gols.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, os times mudaram a postura. O Emelec partiu mais para o ataque e foi para cima. Aos 6, Bolaños mandou para Francisco Cevallos. O camisa 12 não desperdiçou e mandou para o fundo das redes. Em vantagem, a equipe equatoriana se fechou, impedindo as investidas do Sporting Cristal. Sem mais chances, o jogo se encerrou no 1 a 0.

