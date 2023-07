KTO Sul-Americana: Libertad vence Tigre e encara o Fortaleza

Na Argentina, o Libertad voltou a bater o Tigre. Desta vez, o triunfo do Guma por 1 a 0 garantiu a equipe nas oitavas de final da Sul-Americana.

Na próxima fase, o time paraguaio mede forças contra o Fortaleza.

O jogo

Com a necessidade de buscar a vitória, o Tigre se lançou ao ataque e deu trabalho ao Libertad. Martín Silva, em noite inspirada, foi responsável por salvar o clube paraguaio em alguns momentos da etapa inicial.

Efetivo, quando o Libertad se lançou ao ataque, ele foi mortal. Alexander Barboza venceu o goleiro e saiu para comemorar, 1 a 0.

Na etapa final, o Tigre tentou pressionar e apostou na bola parada. Como um verdadeiro abafa, a melhor chance que teve parou em milagre de Martín Silva depois de uma cabeçada na pequena área.

Inteligente, o Libertad apostou nos contra-ataques e tentava incomodar o clube argentino, mas faltava capricho na hora de concluir os lances.

Sem maiores sustos, o Guma conseguiu ‘cozinhar’ o advrsário e saiu de campo com a classificação para as oitavas de final.

