KTO Sul-Americana: Ñublense e Audax Italiano empatam e deixam tudo em aberto

*Por Lauren Berger

Nesta quinta-feira (13), Ñublense e Audax Italiano empataram em 0 a 0. As equipes se enfrentaram pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O cenário do confronto foi no Estádio de Concepción, no Chile.

Calendário

Os times voltam a se enfrentar na próxima quinta–feira (20), válido pelo jogo de volta dos playoffs. Novamente, o confronto entre Audax Italiano e Ñublense será no Estádio de Concepción, no Chile, a partir das 19h.

Leia mais: Descubra o potencial da negociação CFD no Brasil

Boca Juniors elimina Peñarol e se coloca na final da Libertadores Sub-20

Primeiro tempo

A primeira etapa foi bastante equilibrado, com poucas chances para os dois lados. Os times estavam bem fechados e não aproveitaram as oportunidades. Jogando em casa, o Ñublense teve melhores chances, com quatro chutes ao gol, mas a equipe da casa não conseguiu converter.

Segundo tempo

Assim como o primeiro tempo, o jogo foi bastante equilibrado na segunda etapa. Porém, os times entraram para o tudo ou nada e pressionaram a todo mundo. O Ñublense, com o apoio da torcida, teve duas boas grandes chances no final do confronto. Na melhor delas, aos 37, a bola explodiu na defesa.

O Audax Italiano, que permanecia mais fechado, começou a atacar nos minutos finais. Aos 42, os visitantes da partida assustaram em cobrança de escanteio. A bola foi no segundo pau, em grande confusão na área. O goleiro mandante tirou com um carrinho. Aos 45, o gol quase saiu, mas Pérez isolou.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!