KTO Sul-Americana: San Lorenzo ganha de novo do Independiente Medellín e enfrentará o São Paulo

Assim como no embate de ida, o San Lorenzo venceu o Independiente Medellín, por 2 a 0, em confronto de volta por um dos playoffs da Sul-Americana. Com dois tentos marcados por Adam Bareiro, ambos de pênalti, o clube de Buenos Aires avançou onde, nas oitavas de final, terá o São Paulo como oponente.

Primeiro tempo

Mesmo jogando em casa, o Ciclón não era, nem de longe, a equipe com mais características de retenção da posse de bola e iniciativa para criar volume de jogo, pelo contrário. Seja por estilo de jogo como também pela necessidade da eliminatória, o DIM acuava seu adversário que, colocando suas linhas o mais perto possível da meta defendido por Augusto Batalla, ao menos conseguia minimizar a quantidade de finalizações realmente perigosas dos colombianos.

Por sua vez, o reduzido controle da posse e também de passes trocados não significava, necessariamente, que o San Lorenzo deixava de ser perigoso nos raros momentos de presença ofensiva. Além do chute potente de Iván Leguizamón, defendido pelo goleiro Andrés Marmolejo, uma cabeçada potente do zagueiro Rafael Pérez só não abriu o placar porque Luciano Pons, em cima da linha, cortou de maneira providencial.

Nessa troca de estilos, quem prevaleceu no aspecto da eficiência para abrir o placar foi a equipe anfitriã, aos 25 minutos. Depois de bola metida dentro da grande área, o centroavante Adam Bareiro foi puxado dentro da área por Jhon Palacios, penalidade marcada pelo árbitro brasileiro Anderson Daronco. Na batida, o próprio avante paraguaio foi para a bola e, virando o pé, tirou Mosquera da jogada ao colocar no lado esquerdo e ver o arqueiro adversário ir para o canto oposto.

Antes do intervalo, a dianteira do Cuervo poderia ter se tornado ainda mais expressiva quando a jogada no lado esquerdo teve o cruzamento rasteiro de Leguizamón foi completada, de primeira, por Bareiro. Todavia, Andrés Marmolejo fez uma defesa de suma importância, com a perna esquerda.

Segundo tempo

Da mesma maneira que a etapa inicial se mostrou movimentada, o tempo complementar apresentou alternativas logo nos primeiros minutos onde tanto os donos da casa (batida de chapa de Gonzalo Maroni e chute no corte parcial da zaga dado por Nahuel Barrios) como os visitantes (bola raspando a cabeça de Pons na pequena área) poderiam ter movimentado novamente o marcador do Nuevo Gasómetro.

Com o passar do tempo, tanto pelo aspecto do nervosismo que tomava conta dos jogadores do Independiente Medellín como pela dedicação ininterrupta da equipe do San Lorenzo, o jogo entrou em ritmo de maior controle argentino. Nesse ambiente, além do clube de Boedo resistir bem a busca mais desordenada dos colombianos em diminuir a distância pela classificação, conseguia, por vezes, reter a posse de bola e aplicar a ideia de transição ofensiva para aproveitar os espaços que seu oponente precisava ceder na busca pelo resultado.

E, como em um ‘déjá-vù’ do primeiro tempo, novamente Bareiro conseguiu entrar na grande área adversária e usar sua força física para proteger a pelota e ser derrubado, dessa vez por José Ortiz. Porém, diferente do estilo mais refinado da batida anterior, o camisa 11 optou por encher o pé onde Marmolejo não teve a menor possibilidade de defesa. 2 a 0, aos 35 minutos, e classificação garantida do San Lorenzo para as oitavas da Sul-Americana.