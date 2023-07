KTO Sul-Americana: San Lorenzo surpreende e bate Independiente Medellín

Pelos playoffs da Sul-Americana, o San Lorenzo saiu em vantagem contra o Independiente Medellín e, fora e casa, levou a melhor por 1 a 0.

Com o triunfo, o Ciclón fica perto da classificação e joga pelo empate. Cabe ao DIM buscar a vaga com uma vitória a partir de dois gols. Em caso de vitória por um gol, a disputa de pênaltis será utilizada.

O jogo

Com o mando de campo, a expectativa era de que o Independiente Medellín tomasse conta do jogo e pressionasse o rival.

Porém, o San Lorenzo vive uma excelente fase e soube controlar as investidas. Além disso, a expulsão de Catré e o time da casa com um a menos, facilitaram as coisas.

O gol da vitória do San Lorenzo ocorreu na etapa final. Após sobra na grande área, Bareiro surgiu sozinho e estufou as redes colombianas.

Com a vantagem, o San Lorenzo diminuiu o ritmo e deu campo ao DIM. A melhor alternativa dos mandantes foi na bola parada, onde assustou por duas vezes nos minutos finais.

Calendário

O duelo da volta entre San Lorenzo e Independiente Medellín ocorre na próxima quarta-feira, em Buenos Aires. O palco do jogo será o Estádio Nuevo Gasómetro.

