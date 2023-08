KTO Uruguaio: Nacional tropeça; River e Liverpool vencem

A 2ª rodada do Clausura teve continuidade neste sábado com três jogos. O Nacional, favorito ao título, apenas empatou por 2 a 2 com o Cerro Largo.

O Bolso permanece sem vitórias na competição e aumenta a pressão em torno do elenco e comissão técnica.

Nos outros dois confrontos do dia, o River Plate bateu o Plaza Colônia pela vantagem mínima. O Liverpool, em casa, bateu o Danubio.

