KTO Uruguaio: Peñarol tropeça e Boston River vence seu jogo

Fim da 2ª rodada do Clausura do Uruguai e três jogos foram disputados neste domingo. No primeiro do dia, o Boston River, fora de casa, venceu o Cerro por 2 a 1.

Nos outros dois jogos do dia, o Racing encarou o Deportivo Maldonado em casa, mas ficou na igualdade por 1 a 1. Por fim, o Peñarol recebeu o La Luz e só empatou por 2 a 2.

