KTO Uruguaio: Rodada cheia e tropeço de favorito

A 3ª rodada do Clausura foi encerrada neste domingo com quatro jogos. O Nacional permanece sem vencer e agora o novo tropeço foi em casa diante do Plaza Colonia.

Quem também não venceu foi o River Plate, que empatou sem gols Racing, dentro da sua casa.

As vitórias do dia ficaram por conta do Fénix diante do Liverpool (1 a 0) e Deportivo Maldonado, que derrotou o Cerro por 2 a 1.

