KTO Venezuelano: Táchira vence e assume a liderança

O Campeonato Venezuelano tem um novo líder. Trata-se do Deportivo Táchira, que venceu o Rayo Zuliano por 2 a 1 e agora está na liderança.

Com o triunfo, a equipe aparece na ponta, com 52 pontos. O Puerto Cabello está logo atrás, com 51 pontos.

O outro jogo da noite, entre Hermanos Colmenarez e Monagas, ficou no empate por 1 a 1.

