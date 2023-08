LALIGA anuncia novas medidas de combate ao racismo

Um dos pontos mais negativos na última rodada do futebol europeu foram, certamente, os casos de racismo envolvendo Vinicius Júnior durante a última temporada de LALIGA.

Pensando em uma forma de combate mais afirmativa e ultrapassando a barreira de mensagens de efeito, a organização do Campeonato Espanhol anunciou, nesta terça-feira (8), a criação de uma plataforma multifuncional e voltada a conscientização e combate desta prática criminosa que leva o nome de ‘LALIGA VS RACISM’. A apresentação foi feita em meio a exibição da nova identidade visual da marca bem como outras novidades previstas para a temporada 2023/2024.

Segundo palavras de Daniel Alonso e Leonardo Cunha, Delegados de LALIGA no Brasil, além de fortalecer as campanhas de comunicação com medidas como o uso de braçadeiras e mensagens exibidas nos jogos, o leque foi ampliado para disponibilizar, com maior clareza, canais de comunicação e iniciativas possíveis que a entidade responsável por reger as principais divisões do futebol espanhol vem tomando na última década.

Além disso, foi apresentada uma plataforma onde os torcedores poderão acessar um site, via QR Code, e fazerem uma denúncia anônima quando presenciarem qualquer caso de racismo ocorrido durante um dos compromissos de LALIGA. Tendo, como ideia central, agilizar o processo de queixa e identificação dos responsáveis pelo ato criminoso junto as autoridades do país.

De acordo com o que foi relatado pelos representantes da entidade que organiza os principais torneios de clubes na Espanha, a plataforma foi resultado de uma série de ideias apresentadas por componentes de uma comissão voltada exclusivamente para medidas de combate ao racismo. Sendo que, para a composição dessa comissão, foram escolhidas pessoas de diferentes nacionalidades que trabalham nos diferentes pólos de LALIGA espalhados pelo mundo, tendo como intuito ouvir diferentes visões e problemas, especialmente, relatados por pessoas que são alvos dessa prática de cunho criminoso.