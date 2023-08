Lateral-esquerdo Carlos Augusto é anunciado pela Inter de Milão

Em negócio acertado por empréstimo, mas tendo cláusula de compra obrigatória que foi fixada em 13 milhões de euros (R$ 70,7 milhões), a Inter de Milão anunciou a chegada do lateral-esquerdo Carlos Augusto.

A transação entre todas as partes já estava verbalmente acertada há alguns dias, restando apenas o cumprimento dos passos obrigatórios como exames médicos e assinatura de contrato (válido até junho de 2024) para ser oficializada. A contratação, aliás, significou uma vitória da Inter de Milão no mercado de transferências, já que a Juventus também alimentava interesse no jogador brasileiro.

Aos 24 anos de idade, este será o segundo clube no Velho Continente da carreira de Carlos Augusto. Revelado e profissionalizado no Corinthians, ele chegou em 2020 para o futebol italiano quando foi vendido pelo clube brasileiro para o Monza. Na época, a negociação custou o equivalente a quase R$ 26 milhões ao clube da Velha Bota.

O clube paulista, aliás, acaba sendo um dos grandes beneficiados com a negociação. Isso porque, quando da venda do lateral-esquerdo, o Timão incluiu no acordo que ficaria com 60% do valor de futura transação, algo que representaria 5,4 milhões de euros (R$ 29,3 milhões) quando a cláusula de compra for devidamente exercida.

De lá pra cá, o jogador foi ganhando notoriedade dentro do país. Ao ponto de, no fim de 2022, veículos da imprensa local apontarem que o técnico da seleção italiana (Roberto Mancini) observava as atuações do atleta que tem a cidadania italiana desde que chegou à Europa. Ao todo, foram 107 jogos pnde marcou 12 gols e deu nove assistências pelo Monza.