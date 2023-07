Lautaro Martínez confirma que foi procurado por clubes sauditas

O atacante argentino Lautaro Martínez, da Inter de Milão, não se esquivou de responder sobre informação recentemente difundida onde um clube da Arábia Saudita teria o consultado para saber de sua disposição em rumar para o Oriente Médio.

Em entrevista dada recentemente para o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Lautaro confirmou que, realmente, o interesse chegou a ele e veio de mais de uma agremiação. Entretanto, também destacou que o momento vivido na Internazionale, o carinho mútuo e o reconhecimento do clube com ele o fazem optar pela permanência:

“Recebi grandes propostas de clubes sauditas, é verdade. Mas estou muito feliz na Inter e em Milão, sem chance e sem motivo para mudar. Sou o capitão aqui, a Inter é minha segunda casa. Sinto-me amado aqui desde o primeiro dia. Tenho orgulho de estar aqui.”

Formado na base do Racing, clube onde também se profissionalizou e destacou antes de rumar à Europa, Lautaro Martínez desembarcou na Inter de Milão em 2018 e, rapidamente, demonstrou estar adaptado e preparado a construir uma trajetória respeitável no clube de Milão. De lá pra cá, foram 238 partidas com 102 gols assinalados, 27 assistências e cinco conquistas entre Campeonato Italiano, Copa da Itália e Supercopa.

Em 2022/2023, aliás, Lautaro viveu a sua temporada de maior impacto onde teve a maior participação em jogos (57), gols (28) e assistências (10) desde sua chegada ao futebol italiano.