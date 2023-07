Lautaro Martínez é assediado com proposta da Arábia Saudita

O agitado mercado do futebol saudita colocou suas atenções em outro nome conhecido da Europa, o atacante argentino Lautaro Martínez, da Inter de Milão. Ao menos, é o que afirmou o jornalista César Luis Merlo em informação veiculada através das redes sociais.

Leia mais: Francisco Arce é o novo técnico do Olimpia

Palpites para a 26ª rodada do Campeonato Argentino

Segundo relatou o profissional especializado no mercado de transferências, uma equipe que não teve seu nome revelado apresentou proposta que tem como principal elemento os altos valores salariais apresentados.

Anunalmente, a oferta seria para que Lautaro Martínez ganhasse 60 milhões de euros (equivalente a R$ 319,9 milhões, na cotação atualizada) em cada um dos quatro anos oferecidos no vínculo. Totalizando, assim, um acordo, apenas em questão de vencimentos ao atleta, de incríveis 240 milhões de euros (mais de R$ 1,2 bilhão). Ainda de acordo com Merlo, o jogador ainda não demonstrou aceite ou mesmo seu clube no Velho Continente teria sido diretamente contatado para uma abertura formal de negociação.

Para se ter uma ideia do caráter surrealista da proposta, segundo informações da imprensa italiana quando Lautaro renovou pela última vez seu contrato com a Internazionale, o ordenado do avante sul-americano seria de seis milhões de euros (R$) anuais. Logo, a proposta vinda do Oriente Médio seria dez vezes maior.

Aos 25 anos de idade e tendo conquistado no último biênio a Copa do Mundo com a seleção da Argentina, Lautaro teve participação ativa na campanha interista pela Liga dos Campeões da Europa que culminou com o vice-campeonato. Em 2022/2023, foram 57 partidas com 28 tentos e 10 assistências, batendo seu próprio recorde tanto em partidas disputadas como em participações de gols desde sua chegada ao futebol italiano, algo que aconteceu em 2018.