LDU tem último compromisso antes do São Paulo

A LDU está nas quartas de final da Sul-Americana e o adversário do gigante de Quito vai medir forças contra o embalado São Paulo.

Por conta disso, a Liga de Quito entra em campo nesta sexta-feira e encara o El Nacional dentro do seu estádio, às 19h30 (Horário de Brasília).

Com uma vitória no torneio continental, a LDU sabe que precisa manter o pé no acelerador no Campeonato Equatoriano se quiser buscar o título.

O Del Valle conquistou o turno inicial e está classificado para a grande decisão, onde aguarda o seu adversário.