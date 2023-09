Lembra dele? Diego Gavilán é demitido de gigante da América do Sul

Durou nove partidas a estadia de Diego Gavilán como treinador do Cerro Porteño, um dos principais clubes da América do Sul.

Leia Mais: Técnico é demitido de seleção sul-americana; confira

Borja faz gol histórico pelo River Plate; assista

Com uma série de cinco empates e uma derrota fora de casa para o Guaraní, a diretoria do Ciclón resolveu colocar um ponto final na passagem do treinador.

A insatisfação pelo trabalho era imensa nos bastidores e a falta de bons resultados na briga pelo título nacional incomodou a diretoria.

Números

Em nove partidas, Gavilán conquistou três vitórias, cinco empates e uma derrota, desempenho abaixo do esperado.