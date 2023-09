Lembra dele? Ex-alvo de brasileiros, Borré marca gol nas Eliminatórias

Na última quinta-feira, a Colômbia encarou a Venezuela e arrancou uma vitória suada por 1 a 0, na cidade de Barranquilla.

O único gol do jogo saiu através de Rafael Borré, que anotou um belo gol de cabeça após cruzamento de Arias.

Alvo dos brasileiros

Atualmente no Eintracht Frankfurt, Rafael Borré fez sucesso na América do Sul ao defender as cores do River Plate na era Marcelo Gallardo.

Por conta do ótimo desempenho, ele foi cobiçado pelo futebol brasileiro e ficou perto de atuar em solo tupiniquim.

Na ocasião, Palmeiras e Grêmio sonharam com a sua contratação, mas o desejo de jogar na Europa falou mais alto e Rafael Borré foi ao velho continente.