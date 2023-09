Libertad comanda o futebol paraguaio

Nada de Olimpia ou Cerro Porteño. O futebol paraguaio, um dos mais equilibrados da América do Sul, é do Club Libertad.

LEIA MAIS: Tiago Nunes vive auge da passagem no Sporting Cristal

Messi tem a primeira marca negativa nos Estados Unidos

Assim como no Apertura, o Clausura segue com o Guma na liderança do torneio e sem dar sopa ao azar.

No último fim de semana, o Guma, dentro de casa, bateu o Sportivo Luqueño por 2 a 0 e contou com o Cerro Porteño, que só empatou com o Tacuary.

Com essa combinação perfeita, o Libertad aparece com 20 pontos na classificação, diante de 16 do Ciclón.