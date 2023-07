Libertadores Sub-20: Brasil fora do mata-mata decisivo outra vez; veja o retrospecto

A Libertadores Sub-20 está na fase semifinal e quatro times permanecem vivos na briga por um título continental importantíssimo.

Peñarol, Independiente Del Valle e Boca Juniors foram os melhores em suas chaves e garantiram vaga de forma direta. O Cerro Porteño, melhor segundo colocado, completa a lista dos classificados.

Brasil

Quem representou o Brasil na edição 2023 foi o Palmeiras. Referência em categoria de base nos últimos anos, o Verdão não conseguiu se sobressair em cima dos rivais e acabou eliminado de maneira precoce.

Esta é a segunda edição consecutiva, que o Brasil não aparece entre os quatro finalistas da competição. A última vez ocorreu em 2020, quando o Flamengo parou na semi diante do Independiente Del Valle.

Veja o desempenho do Brasil na competição:

2011 – Quartas de final (Flamengo)

2012 – Semifinal (Corinthians)

2016 – Final – (São Paulo campeão)

2018 – Semifinal (São Paulo)

2020 – Flamengo (semifinal)

2022 – Internacional (fase de grupos)

