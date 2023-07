Libertadores Sub-20: Nos pênaltis, Cerro Porteño bate Peñarol e fica em 3º

O domingo é de definição na Libertadores Sub-20 e o Cerro Porteño levou a melhor na disputa do 3º lugar diante do Peñarol.

Leia Mais: Del Valle pode alcançar a marca de maior campeão da Libertadores Sub-20

River Plate conquista primeiro título sem Marcelo Gallardo

Após empate por 2 a 2 no tempo normal, os paraguaios foram mais felizes na disputa de pênaltis ao vencer por 4 a 2.

O jogo

Com um estilo mais ‘pegado’, o primeiro gol saiu apenas perto do intervalo. Na enfiada de bola, Ávalos saiu na cara do goleiro e tocou para o fundo da rede, 1 a 0.

O empate dos uruguaios pintou apenas na etapa final com Armas. Porém, o Ciclon retomou a vantagem em belo gol de Delgado.

Quando a vitória parecia certa, Hernández cabeceou no contrapé do goleiro e deixou tudo igual para os pênaltis.

Marca da cal

Na disputa de pênaltis, o Cerro Porteño foi mais feliz. Das cinco cobranças, acertou quatro. O Peñarol converteu apenas dois de quatro chutes.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!