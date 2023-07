Libertadores Sub-20: Defensor bate Huachipato; confira

A 3ª rodada da chave C da Libertadores Sub-20 teve o seu início com o Defensor Sporting se despedindo com estilo ao bater o Huachipato por 3 a 0.

Com o triunfo dos uruguaios, a equipe fecha na 3ª colocação, com 3 pontos. O Huachipato encerrou na lanterna, com 1 ponto.

Palmeiras x Boca Juniors

Agora, fica a expectativa para o duelo entre Palmeiras e Boca Jrs, que vale a classificação para a próxima fase. O duelo começa às 19h (Horário de Brasília).

