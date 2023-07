Liderança de torneio nacional é dividida por seis clubes; confira

O Clausura Peruano teve início recentemente e, com apenas três rodadas, o equilíbrio dá o tom da disputa até o momento.

Leia Mais: Ex-Palmeiras será entrevistado de Benjamin Back em videocast

Palpites para a 24ª rodada do Campeonato Argentino

A liderança do torneio é dividida entre seis times: Melgar, Deportivo Garcilaso, Universitario, Sporting Cristal, Sport Huancayo e Alianza Lima.

Em três jogos, ninguém foi 100% de aproveitamento e o sexteto apresenta 7 pontos na classificação.

Vale citar, que no Apertura, o Alianza Lima foi o grande destaque, com o título e de forma antecipada.

Agora, fica a expectativa para saber qual será a forma de disputa destes times, que promote lutar muito pela taça.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!