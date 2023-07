Lionel Messi encerra primeira semana de treinos no Inter Miami

Depois de desembarcar nos Estados Unidos e às vésperas de ser oficialmente apresentado como reforço do Inter Miami, Lionel Messi fez seus primeiros movimentos usando as instalações de seu novo clube nesta semana.

Leia mais: Palpites para a 25ª rodada do Campeonato Argentino

KTO Campeonato Peruano: Antes do Corinthians, Universitario vence e assume a liderança

Em imagens que foram captadas de maneira exclusiva pela emissora argentina TyC Sports, foi possível ver o astro argentino conversando com outras pessoas dentro do complexo de treinamento do clube onde David Beckham é um dos proprietários.

Até o presente momento, o Inter Miami não exibe o jogador de 36 anos de idade devidamente integrado aos seus companheiros também pelo fato de, contratualmente, ele ainda não estar vinculado ao clube norte-americano. Logo, não é legalmente permitido fazer o uso da imagem do badalado reforço para a temporada.

A tendência é que, nos próximos dias, os trabalhos físicos e mais específicos devem ser intensificados pelo fato da estreia de Messi estar marcada para o próximo dia 21 de julho. Na oportunidade, o clube da Flórida enfrenta o Cruz Azul pela Leagues Cup, torneio disputado entre clubes da Liga MX e da Major League Soccer (MLS).

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!