Lionel Scaloni divulga convocação para estreia da Argentina nas Eliminatórias

Com o início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, a seleção da Argentina teve sua convocação divulgada nesta quinta-feira (31). A lista vale para os compromissos dos dias 7 e 12 de setembro contra Equador (Mâs Monumental) e Bolívia (Hernando Siles), respectivamente.

Desde 1998, o atual detentor da taça precisa disputar as Eliminatórias para garantir a defesa do título na edição seguinte. Com isso, neste momento, apenas os países-sede possuem vaga assegurada, casos de Canadá, Estados Unidos e México.

Por parte da comissão técnica encabeçada por Lionel Scaloni, as escolhas tiveram alguns ‘bloqueios’ em função das lesões do goleiro Gerónimo Rulli (Ajax) e do atacante Paulo Dybala, da Roma.

Além disso, quem acabou perdendo espaço por questões técnicas foram o meio-campista Giovanni Lo Celso (Tottenham) e o atacante Joaquín Correa, da Inter de Milão. Algo que, naturalmente, abriu espaço para nomes que vão ganhando terreno como Facundo Buonanotte, do Brighton, e Lucas Beltrán, nome que se transferiu, na atual janela de transferências, do River Plate para a Fiorentina.

Aproveitando o fato de se tratar de Data Fifa, algo que implica em liberação obrigatória dos clubes, a seleção argentina incluiu alguns nomes que serão usados em amistoso de preparação do sub-23 para o Pré-Olímpico. São os casos do lateral Lucas Esquivel, o meio-campista Bruno Zapelli (ambos do Athletico-PR) além de Alan Velasco, que defende o FC Dallas.