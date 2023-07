Liverpool pode entrar na briga por Moisés Caicedo com o Chelsea

Depois do Chelsea ser apontado como grande favorito para obter a contratação do meio-campista equatoriano Moisés Caicedo junto ao Brighton, um terceiro clube da Inglaterra pode entrar nessa ‘equação’ e, consequentemente, iniciar uma disputa pelo atleta sul-americano.

De acordo com informação que foi veiculada pelo portal talkSPORT, o Liverpool começa a observar a possibilidade de investir em Caicedo diante do risco de que outros dois nomes do atual elenco sigam os passos de Roberto Firmino rumo ao futebol árabe. Seriam eles Fabinho e Jordan Henderson, ambos atuantes na mesma faixa de campo que o equatoriano de 21 anos de idade.

Nos dois casos, o principal elemento de sedução apresentado aos jogadores é, como de amplo conhecimento no atual contexto, o caráter financeiro.

Enquanto Henderson teria proposta salarial do Al Ettifaq (clube onde Steven Gerrard é o treinador) para receber o equivalente a 700 mil libras por semana (R$ 4,4 milhões, na atual cotação), Fabinho está na alça de mira do Al Ittihad em proposta ao Liverpool que seria de 40 milhões de libras (R$ 251,4 milhões).

É bem verdade que o clube do norte da Inglaterra já investiu na chegada de outro meio-campista do Brighton, Alexis Mac Allister. Todavia, a perda de um dos dois anteriormentes citados é avaliada no clube como necessária de reposição ainda na atual janela.

